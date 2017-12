Dal 10 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, Garabiolo diventa il “paese dei presepi” e si trasforma in una suggestiva Rassegna di Presepi, in un percorso di magia ed emozioni.

Organizzata dal Gruppo Amici di Garabiolo la rassegna, nata dalla voglia di condividere una tradizione, è realizzata soprattutto grazie all’entusiasmo di coloro che abitano e amano il paese che, senza chiedere nulla, attraverso un percorso dislocato nell’intero borgo, apre le porte ai visitatori per donare la gioia dello spirito del Natale.

I presepi compongono un quadro assolutamente ricco, caratterizzato da una notevole varietà di materiali, collocazioni e disposizioni. Sono tutti situati all’aperto, visibili in ogni momento della giornata e particolarmente suggestivi la sera. La rassegna è un vero e proprio invito a seguire il percorso indicato e camminare da un presepe all’altro, a qualsiasi ora, per visitare una inusuale mostra aperta 24 ore su 24 e mutevole a seconda dell’orario di visita.



Domenica 10 dicembre 2017, la magia del Natale trasforma Garabiolo in un paese pieno di luci, di colori, di profumi. In piazza San Carlo, dalle ore 14.30 fino a sera, si rinnova la magia della tradizione, in un’atmosfera incantata dove riscoprire l’autentico spirito del Natale.

Tra gli espositori del mercatino, non sarà difficile trovare l’idea giusta per un dono, cioccolata calda, vin brulé e dolciumi. Non può mancare, per la gioia di tutti i bambini, l’incontro con Babbo Natale che raccoglierà le loro letterine. Sotto i portici dell’antico lavatoio, subito dopo l’apertura della rassegna di presepi, con sottofondo musicale, Lino Bernasconi intratterrà i visitatori con racconti tratti dal “Tacuin de Macagn, con Pin e Vedasca 2018”.

Seguirà, in via F.lli Zaccheo, l’inaugurazione della cappelletta dedicata alla Vergine Maria, alla fine dei recenti lavori di restauro realizzati a cura del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Per info: gruppoamicigarabiolo@gmail.com