A Gavirate apre il primo cinema interamente Sony

Sony Digital Cinema annuncia l’apertura di un nuovo multisala interamente dotato delle sue tecnologie 4K. Si tratta del nuovissimo Multisala Electric di Gavirate, in provincia di Varese, che offrirà ai suoi spettatori tutta la qualità delle soluzioni Sony grazie a 5 proiettori cinematografici 4K SRX-R510P, in grado di offrire immagini straordinariamente realistiche di 4096 x 2160 pixel (quattro volte la risoluzione del HD), corredati da ben 12 TV 55 e 43 pollici dell’acclamatissima serie Bravia. Si tratta della prima installazione in Italia che prevede dotazione completa Sony.

Il nuovo Multisala Electric è ospitato all’interno del centro commerciale Campo dei Fiori per offrire al pubblico un’esperienza di intrattenimento completa e coinvolgente. A fianco delle cinque sale cinema, sarà disponibile un’ulteriore spazio dedicato agli eventi sportivi e culturali per un totale complessivo di 350 posti a sedere.

“Siamo molto contenti che nasca un cinema interamente nuovo nel segno di Sony. Si tratta di un segnale importante che dimostra come il digitale e il 4K possano rappresentare una risorsa straordinaria, in grado di permettere una diffusione più capillare delle sale cinematografiche nel nostro paese” ha affermato Enrico Ferrari, Regional Sales Head South and East Europe Theatre Solutions, Sony Professional Europe. “A Gavirate apre un multiplex con una dotazione tecnologica di primissimo piano e questo dimostra la crescente attenzione per l’esperienza cinematografica di qualità”.

La programmazione del Multisala Electric prenderà avvio a partire dal 13 dicembre con in programma, tra gli altri, il nuovissimo ‘Star Wars – Gli ultimi Jedi’.

