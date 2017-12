Generi alimentari, la Regione acquista attrezzature per conservare e distribuire cibo

«Abbiamo assegnato a 14 Enti no profit, del tessuto sociale lombardo, quasi un milione di euro per l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero e alla distribuzione dei prodotti alimentari invenduti ai fini della solidarietà sociale». Lo comunica l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, a seguito della pubblicazione del decreto che assegna fondi per un importo complessivo di 955.000 euro.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE – «Grazie allo stanziamento di questi fondi – spiega l’assessore Terzi – implementiamo, ulteriormente, la rete virtuosa presente in Lombardia, che da anni combatte lo spreco alimentare sostenendo le persone in difficolta’ e contribuendo, allo stesso tempo, alla riduzione dei rifiuti alimentari. Gli enti no profit, infatti, grazie alle attrezzature oggetto di finanziamento, potranno potenziare le attività di donazione degli alimenti, mediante un incremento dei soggetti coinvolti nella rete della devoluzione grazie a un aumento delle tipologie di alimenti ritirabili».

ATTREZZATURE FINANZIATE – Il contributo assegnato prevede la copertura finanziaria per l’acquisto di: veicoli isotermici o coibentati refrigerati; abbattitori di temperatura; contenitori isotermici per il trasporto di alimenti; carrelli termici portavivande; celle frigorifere, frigoriferi e congelatori e scaffalature, transpallet ed elevatori.

CONTRO LO SPRECO – «Questo provvedimento – conclude l’assessore Claudia Terzi – rientra appieno nelle nostre politiche rivolte alla lotta allo spreco alimentare ed è una delle innumerevoli eredità positive che Expo 2015 ci ha lasciato. Regione Lombardia vuole, da un lato, distribuire alle persone in difficoltà alimentari invenduti o in eccedenza, dall’altro, diminuire la quantità di prodotti alimentari che diverrebbero rifiuti generati dalla grande distribuzione».

In provincia di Varese i fondi sono stati erogati alle associazioni Mensa del Padre Nostro onlus per euro 35.866,08 e Banco di Solidarietà Alimentare (Nonsolopane onlus) per euro 87.549,03.