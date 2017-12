A Gennaio ironia, neve e un pisolino in aeroporto

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese le quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di gennaio.

La neve è stata protagonista delle attenzioni dei nostri lettori nel mese di gennaio. Del resto nevica ormai sempre più raramente e dunque quando i fiocchi hanno cominciato a cadere sulla nostra provincia in molti hanno seguito la nostra diretta su meteo e percorribilità delle strade.

Sempre in tema “freddo” era stata molto letta anche la notizia del divieto di pattinaggio sul lago. Del resto le temperature si stavano alzando e erano formate alcune crepe pericolose.

Molto scalpore fece anche il nostro articolo sul post di Facebook del sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti che ironizza sul “panico” scatenato tra i suoi concittadini per la debole nevicata.

Gennaio, però è stato anche un mese macchiato dal lutto a causa di un incidente stradale. È accaduto sulla Strada provinciale 1 dove è scomparso il giovane Luca Antonetti di Galliate Lombardo all’età di 26 anni.

Nello stesso mese si è pianto la scomparsa di Andrea Cajelli. Per centinaia di musicisti e amici in provincia di Varese, e chissà quanti altri in giro per il mondo, rappresentava un punto di riferimento indiscutibile nel panorama musicale.

Molto scompiglio aveva creato anche il trasferimento dei voli da Milano al Varesotto. L’aeroporto di Linate, a Milano, era stato chiuso nel tardo pomeriggio del 5 gennaio in seguito a un piccolo incidente avvenuto intorno alle 18.20. Tutti i voli furono dirottati su Malpensa.

Sempre in tema di aeroporti a Malpensa erano sbarcate anche le stanze per dormire in aeroporto. Si tratta delle cabine ideate da una start up varesina, Zzzleepandgo, per riposare durante le soste in aeroporto.