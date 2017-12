Il “gesto colorato” per Accumuli ed Amatrice continua il cammino

Prosegue l’impegno a sostegno di Casa Futuro di Amatrice: la bellezza di un “gesto colorato” per i giovani di Accumoli ed Amatrice riprende il suo cammino.

Dopo l’avvio di domenica 22 ottobre 2017 all’oratorio San Luigi (nella foto) con la raccolta di centinaia di impronte del pollice di Gaviratesi e l’intervento di dell’Artista Antonio Pedretti che, nel corso della manifestazione, ha coordinato questa innovativa iniziativa ed assieme ad una decina di ragazze e ragazzi ha realizzato un’opera, si riparte con un ricco calendario di appuntamenti.

Lunedì 4 dicembre alle ore 16,00 in Sala Consiliare nel corso delle lezioni di UGATE (Università della Terza Età di Gavirate) alle ore 16,00 raccolta delle impronte e intervento dell’artista Pedretti.

Il prossimo 10 dicembre l’opera sarà esposta per la raccolta delle impronte in casa di riposo alle ore 15,00; venerdì 15 dicembre in oratorio alle ore 18,30 saranno i ragazzi del Minibasket Play a rilasciare le proprie impronte, sabato 16 dicembre alle 21,00 all’auditorium sarà la volta degli atleti dell’Atletica Gavirate, domenica 17 dicembre, dopo la santa messa delle ore 18,00, tutti gli atleti e i loro accompagnatori ci aiuteranno a riempire la tela.

Anche le scuole saranno coinvolte, nei prossimi giorni comunicheremo le date.

Continua anche la raccolta dei fondi per Casa Futuro, grazie alla disponibilità dell’artista, l’opera realizzata da Antonio Pedretti è stata riprodotta su stampa e ne sono state stampate duecento tutte con firma autentica.

Le stampe saranno vendute ad un valore di € 50,00 cadauna e l’intero ricavato sarà sempre versato a sostegno del progetto Casa Futuro.

Sarà possibile acquistare le stampe in occasione degli eventi organizzati, avanzando la richiesta direttamente al Comitato Organizzatore, si potranno acquistare presso gli uffici della Pro Loco stazione di Gavirate.

«Siamo certi che sapremo centrare anche questo ulteriore obiettivo grazie alla collaborazione di oltre 31 soggetti tra enti, associazioni e scuole che assieme da aprile ad oggi hanno organizzato 18/19 eventi e raccolto oltre 22.500,00 € per i giovani di Amatrice», afferma Gianni Lucchina, coordinatore del progetto.