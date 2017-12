Il “gesto colorato” arriva a scuola

«Entro la primavera porteremo a Gavirate oltre al direttore della Caritas di Rieti anche i progettisti e gli organizzatori di “Casa futuro”, di Amatrice. L’obiettivo è quello di farli incontrare coi cittadini, per mostrare che l’impegno profuso finora per aiutare le popolazioni terremotate è servito e servirà per realizzare qualcosa di veramente utile».

Galleria fotografica Il "gesto colorato" alle medie di Gavirate 4 di 12

L’annuncio l’ha dato Gianni Lucchina nel corso di uno degli appuntamenti col territorio per completare l’opera collettiva iniziata mesi fa e che consiste nel dare vita ad una tela con le impronte lasciate da quanti hanno deciso di partecipare a questo esperimento artistico.

Sono già migliaia i segni sul grande spazio bianco trasformato in un dipinti.

E nella mattinata di ieri all’auditorium di Gavirate c’erano diverse classi delle scuole medie a salutare l’iniziativa e a contribuire al completamento dell’opera.

Presente anche Antonio Pedretti, l’artista che collabora con questo progetto e che ha messo in vendita alcune stampe, riproduzioni di opere realizzate proprio per contribuire, con la vendita, a dare forma ad un progetto di solidarietà. Si tratta di casa Futuro di Amatrice: far sorgere dalle macerie del terremoto un centro culturale e ricreativo per i giovani che altrimenti rischiano di abbandonare per sempre quei paesi che invece hanno bisogno di uomini e donne in forza per la ricostruzione.

Il progetto è avviato e si stanno raccogliendo fondi per la ricostruzione e a Gavirate è da tempo attivo un comitato che ad oggi ha già raccolto oltre 22 mila euro.

L’opera collettiva, e itinerante ha l’obiettivo di lasciare un segno reale di vicinanza con le popolazioni colpite dal terremoto anche alla vigilia di Natale.