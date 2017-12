I giochi usati dei bambini varesini diventano regali

Far diventare un giocattolo che non si usa più un dono: è lo scopo della raccolta che l’associazione Kentro, che ha sede nella libreria omonima in via Merini 7, in zona Biumo a Varese sta organizzando insieme alla Caritas varesina.

Il progetto RiGiocando, giunto alla seconda edizione, è stato infatti pensato in accordo con la Caritas Varesina: si propone di raccogliere, entro il 20 Dicembre presso la libreria Kentro di via Merini 7 a Varese, i giocattoli in buono stato, che non sono più utilizzati.

Il 21 dicembre i giocattoli raccolti verranno consegnati a don Marco Casale, direttore della Caritas Varesina, in modo che vengano distribuiti ai bambini bisognosi entro il Natale.

Poche ma fondamentali regole vanno seguite in questa raccolta: innanzitutto, che non si accettano puzzle. Poi, i regali dovranno essere incartati e con riportato sopra il contenuto ed eventualmente l’età dei bambini che ne possono usufruire.