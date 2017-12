Una giornata per assaporare il Natale a Torba

Il profumo dei giochi in legno, il fascino delle pagine di un libro, la cura di oggetti realizzati a mano. Artigianato, raffinatezza e gusto si incontrano per dare vita alla tradizionale mostra-mercato in cui trovare doni pregiati e ricercati per i più piccoli, e non solo.

Alle ore 11.00, 14.00 e 16.00 una speciale visita teatralizzata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, per vivere insieme ad un attore un’affascinante avventura nella storia. In collaborazione con Karakorum Teatro.

Alle 15.00 un divertente laboratorio in cui i bambini potranno lasciare spazio alla loro fantasia e creare una decorazione natalizia.

Per tutta la giornata sarà allestito un accogliente spazio lettura in cui potersi rilassare immergendosi tra le pagine di un libro.