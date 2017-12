Una giornata per conoscere agevolazioni e aiuti per i disabili

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, a Fagnano Olona l’Associazione Culturale “Lombardia Lucania” organizza per domenica 3 dicembre, alle ore 15 nell’Aula magna della Scuola media di piazza Alfredo Di Dio, un incontro dal titolo “La disabilità… è un’Arte” con il patrocinio della Pro Loco, del comune di Fagnano Olona e di Avid Varese onlus.

Fagnano quest’anno è capofila nella raccolta solidale del “Telethon in valle Olona”, e anche questo importante convegno rientra a favore della ricerca.

Un pomeriggio molto interessante dove, oltre ad avere un aggiornamento sulle normative e sulle agevolazioni possibili di cui possono fare richiesta i disabili, si conosceranno delle nuove realtà alle quali gli stessi possono trovare un fondamentale riferimento.

L’Associazione dei Volontari nell’assistenza di Invalidi e Disabili, Avid appunto, guidata da Battista Venturini offre l’occasione di far visionare e provare a guidare due auto multiadattate, ovvero dotate di tutti gli ausili necessari, tecnici, meccanici ed elettronici, secondo la patologia del soggetto e imposti dalla Commissione Provinciale Patenti Disabili varesina.

“Più mobilità, e maggiore è l’autonomia” non è solo uno slogan ma è l’obiettivo che ci si pone per rendere sempre più normale la quotidianità di ciascun soggetto.

L’importanza dell’evento è confermata dal fatto che è riuscito ad ottenere anche il prezioso patrocinio del Comitato nazionale Paralimpico di Regione Lombardia e la presenza di un ospite davvero speciale quale Fabrizio Sottile, campione ipovedente con la nostra nazionale ai recenti Mondiali di Londra.

“Oltre alla Pro Loco, con cui collaboriamo sempre volentieri, abbiamo allargato il palcoscenico da offrire ad associazioni che svolgono davvero un lavoro importante e a dir poco prezioso a sostegno di invalidi e disabili. Per noi è un vero piacere avere questi amici ed ospitarli in paese e ci piacerebbe, o meglio ci penseremo per tempo nel predisporre il calendario eventi del prossimo anno di creare degli appuntamenti in più perché preparando questi interventi abbiamo scoperti una vera e propria galassia a se stante”, racconta la Presidente 2L Marianna Panebianco-. Mi fa molto piacere che Rosalia Chendi, illustre referente per il Telethon, Battista Venturini per Avid, Pierangelo Santelli, il Presidente del Comitato nazionale Paralimpico Lombardia e perfino un grande campione come Fabrizio Sottile, hanno accettato di buon grado il nostro invito”.

A volte non ci si pensa ma ci sono tante cose da conoscere, da imparare che servono non solo a chi è già purtroppo toccato dall’argomento ma anche e soprattutto a chi non è per sensibilizzare la popolazione.

Cosa non da poco in un periodo dove bullismo, femminicidi e violenze sembrano farla da padroni.

Appuntamento per tutti quindi domenica 3 dicembre alle ore 15 in piazza Alfredo Di Dio a Fagnano Olona.