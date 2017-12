Una giornata d’autore alla Location Camponovo

Una giornata d’autore al Sacro Monte. La location Camponovo organizza un’intensa programmazione nella giornata dell’8 dicembre. In Via Assunzione 7, le porte saranno aperte fin dal mattino, dalle 10 e vedranno come protagonisti quadri, libri, design, degustazioni, laboratori per bambini e un’esposizione per acquistare idee regalo.

Presenti infatti, diversi espositori: Angela Borghi, Arteeventi, Cereria della Corte, Crazyshotstudio di Claudio Moriggia, Coop. Sociale Ambiente e Sviluppo di Santa Maria del Monte, Elevando Aps, il Pezzettino Onlus, La Moda degli Usi, Pelletteria Portone e Castellari, vini perbacco.

Si inizia quindi alle 11 con l’inaugurazione dell’esposizione di “pitture in gioco”. Alle 11 e 30 ci sarà la presentazione del libro sulla vita di Beata Giuliana, “Non sono più mia” di Tito Olivato. Alle 12 e 30 ci sarà il pranzo (su prenotazione) con intermezzo musicale dal vivo di Betty Papa.

A seguire sfilata di moda “Donne di pace” che vedrà la partecipazione degli alunni del Liceo Artistico e dedicata a sensibilizzare al tema contro la la violenza sulle donne.

Presente anche la mostra fotografica “Percorsi del mondo” di Raffaella G. Fidanza Studio. Alle 15 si terrà invece la presentazione del libro “Un albero al contrario” di Elisa Luvarà. Alle 16 e 15 spettacolo per grandi e piccini “Chiacchiere senza tempo” con Malastrana Eventi.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: info@locationcamponovo.it, 347 231 1152. Facebook/LocationCamponovo.