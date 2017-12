Giornata mondiale del volontariato: festa al Gulliver

Il 5 dicembre si celebra la Giornata Mondiale del Volontariato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1985. Una giornata importante anche per il Centro Gulliver, nato 31 anni fa, proprio dal Volontariato.

«Un’esperienza viva che continua ancora oggi – come ci ricorda don Michele, presidente del Centro Gulliver. – Continuiamo a realizzare il nostro sogno di solidarietà con donne e uomini che, al di là delle loro professionalità, ci mettono gratuitamente intelligenza e passione, braccia e competenze, per supportare progetti e servizi nelle diverse attività richieste. Desideriamo celebrare questa importante giornata con un momento insieme, dedicato a tutti coloro che hanno a cuore il Centro Gulliver: i volontari – nuovi e storici, gli amici, i dipendenti, i collaboratori, i cittadini che vorrebbero conoscerci meglio per dedicare qualche ora del proprio tempo libero – o altre risorse – a sostegno dei nostri progetti».

Appuntamento allora per le 18.00 presso la Sala Carrozze del Centro Gulliver (via Albani 91 Varese): una preziosa occasione per raccontarsi e condividere esperienze, che terminerà alle 19.30 con un buffet conviviale.