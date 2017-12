Giorni di sole e di ghiaccio, poi la neve nelle valli

“Graduale espansione dell’anticiclone atlantico verso l’Europa centrale. Oggi e domani correnti da Nord raggiungono la regione Padano-Alpina. Il tempo resterà stabile con giornate soleggiate fino a giovedì. Venerdì probabile peggioramento con nevicate oltre gli 800-1000m”.

Questa la situazione meteo del Centro Geofisico Prealpino che fa la foto a quanto sta avvenendo anche sui cieli del Varesotto.

PREVISIONI – Oggi, lunedì 4 dicembre cielo sereno. Debolmente ventilato da Nord su Prealpi e pianura. Sulle Alpi passaggi nuvolosi e vento moderato/forte. Asciutto. Estese gelate nelle ore più fredde.

Domani, martedì soleggiato o poco nuvoloso. Ventilato da Nord solo in montagna. Temperature massime in lieve aumento. Temperature minime senza variazioni con estese gelate nelle ore più fredde.

Mercoledì 6 soleggiato con qualche passaggio nuvoloso. Asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve aumento. Altre gelate nelle ore più fredde.

TENDENZA – Giovedì 7 dicembre: inizialmente soleggiato, poi aumento della copertura nuvolosa. Asciutto. Temperature senza variazioni.

Venerdì 8 dicembre: molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni con neve oltre gli 800-1000m.

LE TEMPERATURE – Sarà una settimana sotto zero, almeno per quanto riguarda le temperature minime, cioè quelle rilevate nel cuore della notte: si arriverà fino a meno 6 e oltre.

Freddo anche di giorno con massime che difficilmente supereranno gli 8 gradi.