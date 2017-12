Giovane migrante si uccide a Manarola

Riceviamo e pubblichiamo

“Il Parco nazionale delle Cinque Terre esprime dolore per il giovane migrante che ieri, a Manarola, nelle Cinque Terre, localitá che accoglie gente di tutto il mondo, ha compiuto il gesto estremo di lasciarsi travolgere da un treno di passaggio fra ali di turisti allegri e in vacanza (qui la notizia pubblicata dal Secolo XIX).

Forse per una sofferenza interna e un senso di disperazione e solitudine ha compiuto, in un periodo dove tutti siamo in festa, un gesto cosí estremo.

Accoglienza, per il parco, significa ricevere persone, milioni di persone, ma anche affermare l’esistenza degli altri. È nostro compito quello di trasformare il rapporto con gli altri per renderli piú felici in un territorio unico, particolare, fragile ma solidale.

Il Parco ha attuato progetti di inserimento dei migranti con la Caritas e Fondazione di Manarola. Oggi questi ragazzi lavorano e vivono sul territorio, aiutano gli anziani, recuperano il territorio e coltivano la vigna.

I Parchi non portano vincoli ma accoglienza, solidarietà e sostenibilitá non solo ambientale, ma culturale e sociale”.