Giovani in cerca di “sponsor”: il Comune premia le idee

Una scommessa, magari un po’ azzardata, ma che oggi si rivela vincente. Così l’assessore alla Politiche giovanili del Comune di Varese Francesca Strazzi ha presenttao con orgoglio i risultati ottenuti dai due bandi riservati ai giovani residenti nel comune e che si sono aperti e chiusi in meno di un mese : « Era un azzardo anche per le clausole che avevamo pensato – spiega Strazzi – invece abbiamo ricevuto ben 10 progetti per il bando “Giovani e Idee di Impresa” in cui mettevamo a disposizione 8.000 euro per sostenere idee imprenditoriali nuove».

Dalle nuove tecnologie, alla mobilità sostenibile, dal riuso al recupero di immobili inutilizzati, dall’agricoltura sostenibile agli orti urbani, i concorrenti hanno dimostrato precisione e alta qualità innovativa: « Ne sono stati scelti tre che sveleremo il prossimo anno, appena avremo completato le pratiche burocratiche» ha chiarito Francesca Strazzi coadiuvata, in questo progetto dalla consigliera Maria Paola Cocchiere e dagli uffici dell’assessorato.

Ottima la risposta anche per il secondo bando “Call for Ideas” che metteva in palio 2.500 per un progetto innovativo

«Per la prima volta il Comune finanzia delle start up – ha proseguito l’assessore – I bandi sono il frutto di uno studio effettuato sul territorio e sulla base delle esigenze espresse dai ragazzi. La risposta che abbiamo ottenuto è molto positiva e la nostra idea è quella di proseguire su questa strada anche nei prossimi anni. Inoltre, anche per valorizzare tutti i progetti che sono stati presentati e non hanno ottenuto il finanziamento proporremo ai partecipanti di affiancarsi al comune per trovare le modalità per portare comunque avanti le loro idee: insomma saremo al fianco di tutti i giovani che hanno buone idee e hanno l’obiettivo di sviluppare progetti concreti e innovativi nell’interesse anche della città. Abbiamo pensato poi di potenziare nel 2018 lo sportello per l’autoimpreditorialità dell’Informagiovani che può aiutare i ragazzi a realizzare i loro progetti avvalendosi della collaborazione anche di partner quali la Camera di Commercio».

Il risultato riflette la crescita di interesse dei giovani verso le politiche attive che il Comune propone e vuole mettere in campoattraverso l’Informagioani/Informalavoro : « Gli uffici stanno registrando un aumento di utenza giovane che vuol ricevere consigli e notizie in merito all’orientamento post diploma, alle occasioni di lavoro ma anche alle proposte estere

Ricordiamo i bandi che si sono chiusi il 18 dicembre:

” Giovani ed Idee di impresa” per promuovere l’autoimprendorialità

Attraverso il bando si intendeva contrastare la disoccupazione giovanile attraverso la promozione della costituzione di nuove imprese nel territorio del Comune, fornendo ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come risorsa per lo sviluppo e accrescimento di competenze comuni. Il bando era rivolto a giovani o gruppi di giovani che intendano avviare nuove start up d’impresa giovanile che alla data di presentazione della domanda abbiano età compresa tra i 18 ed i 35 anni ( non compiuti), residenti o domiciliati nel Comune di Varese, con specifica che in caso di domanda in forma aggregata di più soggetti almeno il 20% devono essere residenti o domiciliati a Varese.

Il bando “Giovani e Idee di Impresa” intende supportare la realizzazione di start up da allocare nei seguenti ambiti e settori di intervento:

valorizzazione del patrimonio culturale e/o ambientale;

turismo compreso il turismo sociale, sostenibile e responsabile;

commercio, agricoltura a vocazione equo – solidale o di prossimità e industria del gusto;

arte, architettura, design industriale, moda, creatività, artigianato, tecnologie innovative, software, web 2.0, editoria, tv e radio, pubblicità, sport , musica e tempo libero

Le 3 migliori progettualità di start up imprenditoriali riceveranno un contributo di 8.500 euro cadauna per un totale di 25.500 euro stanziati.

“CALL FOR IDEAS”

Un bando pensato per le associazioni giovanili attive sul territorio comunale al fine di individuare proposte di iniziative e progetti rivolti ai giovani su alcuni temi specifici che vengono qui declinati:

utilizzo degli spazi interni ed esterni della palazzina sita in via Como (ex edificio Einaudi), quale nuova sede degli uffici del servizio Informagiovani/Informalavoro in cui potranno trovare allocazione anche spazi per coworking, aule studio ed altre destinazioni pensate per i giovani, con proposte di attività culturali ed aggregative.

Individuazione di percorsi ed azioni finalizzate a rendere maggiormente attrattiva Varese per i giovani;

pianificazione e ipotesi di gestione di un progetto che favorisca l’immagine di Varese e l’accoglienza di studenti in mobilità internazionale ed al contempo sia in grado di agevolare la conoscenza da parte di giovani varesini delle opportunità provenienti dall’Europa compresi gli scambi verso altre nazioni.

Al progetto migliore verranno dati € 2.500.