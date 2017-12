Cinque giovani musicisti in concerto al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna.

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre, alle 21, proposto dalla Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia.

«L’idea di un concerto al Teatro Nuovo è nata lo scorso anno – spiega Ursula Kupinska – dopo che abbiamo notato che i ragazzi della nostra parrocchia sono spesso ospiti in concerti in altre località fuori da Gallarate».

Così si è lavorato – in particolare dall’autunno – per arrivare alla serata di domenica. Che sarà una bella occasione per i musicisti e anche un momento di solidarietà: «I nostri ragazzi hanno deciso di mettere a disposizione la loro capacità anche a sostegno delle nostre famiglie in difficioltà. Per loro però è anche una occasione per esibirsi: sono ragazzi con un serio percorso formativo, che stanno frequentando o si sono diplomati al Conservatorio».

Sul palco del teatro di via Leopardi ci saranno Viktoria Esposito e Roberto Guglielmi (pianoforte), Mattia Caccia alla chitarra, le voci di Edoardo Calvino e Arianna Meggetto. Proporranno musiche di Hayden, Mozart, Schubert, Beethoven, Chopin, Prokofiev, Giuliani.

L’idea del concerto ha entusiasmato molti, nel rione di Madonna in Campagna che è caratterizzato da una forte identità. «Una delle sorprese più belle è stato trovare tante persone che hanno collaborato, ci hanno sostenuto, abbiamo trovato subito anche sponsor perché lò’evento si autofinanziasse».

«L’idea è piaciuta subito anche alla dottoressa Peroni, assessore alla cultura» conclude Kupinska. «Sarà presente e per noi è stato motivo di orgoglio il fatto che abbia fatto affiggere in municipio il nostro manifesto accanto a quello della rassegna Gallarate Classic».