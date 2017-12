I Giovani Padani: “il freddo al Don Milani è un problema di anni”

«Nelle scuole superiori del Tradatese, l’arrivo dell’inverno – come è consuetudine da anni – corrisponde a disagi per gli studenti» Così Jacopo Maria Ricchetti – coordinatore Giovani padani di Tradate e Claudia Lucchini – coordinatrice Movimento Studentesco Padano del Varesotto, commentano la protesta degli alunni del liceo Don Milani avvenuto nella sede di Vengono.

« Quest’oggi il disagio si è verificato per gli studenti della sede di Venegono dell’istituto don Milani che – all’arrivo nelle aule – sono stati accolti da temperature “polari”, poco al di sopra dello zero termico. Gli studenti hanno – giustamente- protestato e, nonostante le richieste del preside (comunque solidale con i ragazzi ), ben pochi sono tornati nelle aule (a temperature di 6 gradi). Che l’inverno porti freddo è cosa nota, trovo quindi assolutamente imbarazzante che l’amministrazione provinciale di competenza (sorda anche alle continue sollecitazioni della presidenza) non provveda a sanare una situazione che si protrae da anni e che – per quanto riguarda l’inadeguatezza delle strutture è sistemica nell’istituto (come la presenza dei vetri rotti nella palestra). Come Giovani Padani, vogliamo che venga tenuta viva e continua attenzione sulle imbarazzanti condizioni delle aule di moltissime scuole della Provincia che i nostri coetanei frequentano, essendo queste in condizioni inadatte a didattica e apprendimento»