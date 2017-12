Giovedì 7 dicembre i funerali di Matteo e Alessandro

Si terranno giovedì 7 dicembre alle 14,45 in Prepositurale a Saronno i funerali del 15enne Matteo Carnelli e del 16enne Alessandro Masini morti venerdì sera nell’incidente in cui ha perso la vita anche Davide Greco 21enne di Rovello Porro.

I tre ragazzi erano passeggeri sulla Fiat Punto guidata da un 22enne di Rovello Porro sopravvissuto all’impatto con un camion carico di sale guidato da un 25enne. Nella giornata di martedì è stata svolta l’autopsia sui corpi dei tre ragazzi. I risultati confluiranno, con i rilievi eseguiti dai carabinieri del capitano Pietro Laghezza, nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla procura di Busto Arsizio.

Per quanto concerne i funerali sono stati fissati quelli dei due minorenni, entrambi studenti dell’istituto Prealpi di via San Francesco a Saronno mentre quello di Davide Greco, che si terrà a Rovello Porro non è ancora stata decisa la data.