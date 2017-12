Con giugno l’ultimo addio al Nautilus

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di giugno.

Giugno è stato è stato mese di elezioni per molti comuni del Varesotto, Tradate e Cassano Magnago in testa. Varesenews se ne è occupato con uno speciale ad hoc e in molti hanno seguito la nostra diretta elettorale con i risultati Comune per Comune.

Ma Giugno è stato anche il mese di una commiato importante: il Nautilus è definitivamente scomparso. Con il voto all’unanimità in consiglio Comunale di Cardano al Campo è stata decretata la definitiva fine della discoteca più famosa e storica della provincia.

E sempre in tema di esercizi pubblici che se ne vanno molto letta è stata anche la notizia della messa in liquidazione del Verga a Varese.

Il mese è stato però caratterizzato anche da alcuni fatti drammatici. Un ragazzo di 17 anni che si chiamava Marco Colombo è morto dopo un incidente in moto tra Fagnano Olona e Solbiate Olona. Stessa triste sorte per la varesina Anna Serena morta in Liguria.

Una tragedia famigliare ha macchiato di sangue la città di Busto Arsizio. Un uomo di 62 anni anni ha assassinato la coniuge di 52 anni con un coltello da cucina.

Molto seguito anche il nostro racconto dell’odissea di alcuni varesini in aeroporto. Avevamo raccolto lo sfogo dei passeggeri del volo per Zante partito con 20 ore di ritardo.

Infine, è stata molto letta la notizia dell’imprenditore di Angera arrestato perché faceva la spola per i trafficanti in aereo. Era stato fermato su un volo dall’Albania all’Italia, trasportando marijuana per conto di una banda di spacciatori italo albanesi.