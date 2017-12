Giulia Saggin regina del “Boa Vista Ultra Trail”

Prima tra le donne, ma soprattutto seconda assoluta: grande prestazione della varesina Giulia Saggin, runner specialista delle lunghissime distanze, che si è aggiudicata la classifica femminile del “Boa Vista Ultra Trail” disputatosi sull’isola di Capo Verde.

Saggin, portacolori del Friesian Team di Caronno Pertusella, ha coperto i 150 chilometri del percorso con un tempo eccellente, 23h20’18” e soprattutto ha tagliato il traguardo alle spalle di un solo altro concorrente, il capoverdiano Nataniel De Jesus Semedo Moreira.

Impresa dunque eccezionale per l’atleta di classe 1992 che quest’anno aveva già centrato un grande risultato con il terzo posto tra le donne (16° assoluto) all’Orobie Ultra Trail disputato a fine luglio tra Clusone e Bergamo sulla distanza dei 140 chilometri. Saggin pratica atleta da anni ma aveva iniziato addirittura come velocista – spiegano dal Friesian Team: lei è ancora a Capo Verde – per poi “convertirsi” alle lunghe distanze. Fresca di laurea in veterinaria, la 25enne varesina si è iscritta al Boa Vista con ottime speranze di fare risultato su un terreno di gara adatto alle sue caratteristiche. Ma se la prestazione tra le donne poteva essere pronosticata, il secondo posto assoluto rappresenta un risultato clamoroso.