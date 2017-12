Giunta regionale, stanziati 80,6 milioni per le infrastrutture

«Oggi abbiamo stanziato altri 80,6 milioni che, sommati ai 47,6 del mese scorso ci consentiranno di aprire nuovi cantieri per quasi 130 milioni». Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, illustrando la delibera approvata oggi dalla Giunta che sblocca altri fondi per le infrastrutture.

Fra queste spiccano la Variante di Verdello (Bergamo), la riqualificazione della Milano-Meda, la Variante alla ex SS 42 del Tonale e della Mendola a Trescore Balneario (Bg), la variante alla ex SS 639 nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte (Lc), e la linea ferroviaria suburbana Iseo (Bs).

«Sono opere – ha spiegato Sorte – sulle quali abbiamo deciso di intervenire ci concerto con i sindaci e i presidenti delle province, perché questo è il metodo che funziona e che rende speciale la Lombardia. Oggi, dunque, è un grande giorno per le

infrastrutture della regione ed è il giusto riconoscimento per il grande lavoro fatto con le amministrazioni locali. Siamo stati di parola e abbiamo recepito le istanze che i territori ci hanno sottolineato come prioritarie».

NEL DETTAGLIO – Di seguito il riparto degli 80,6 milioni di euro provincia per

provincia:

BERGAMO, 11.735.000 milioni di euro

BRESCIA, 13.385.00 milioni di euro

COMO, 6.349.00 milioni di euro

CREMONA, 3.817.000 milioni di euro

LECCO, 3.592.00 milioni di euro

LODI, 2.429.000 milioni di euro

MANTOVA, 4.372.000 milioni di euro

MONZA E BRIANZA, 9.170.00 milioni di euro

PAVIA, 5.802.000 milioni di euro

SONDRIO, 1.924.000 milioni di euro

VARESE, 9.425.000 milioni di euro

INTERVENTI DI REGIONE LOMBARDIA, 8.6 milioni di euro.

MARONI – «Oggi abbiamo formalmente assegnato gli 80 milioni del Patto per la Lombardia, aggiungendo 600 mila euro. Questi fondi, provincia per provincia, riguardano una serie di opere che sono state concordate con gli amministratori locali».

Ne ha dato notizia il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, oggi, nel corso della conferenza stampa dopo Giunta.

DEPURAZIONE LAGHI E VIA LIBERA A VIGEVANO-MALPENSA – Oltre a

questi 80,6 milioni, ha proseguito il governatore, ci sono anche «10 milioni per la depurazione dei laghi prealpini». Inoltre, ha aggiunto, «è arrivato il parere favorevole alla Vigevano-Malpensa. E’ stata una questione a lungo dibattuta, ora si parte e i primi finanziamenti vengono fatti a valere sul Patto per la Lombardia».