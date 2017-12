Venerdì primo dicembre alle ore 20 e 45 presso la biblioteca di Vergiate si terrà la presentazione del libro “Giuseppe siamo noi” (San Paolo) scritto da Johnny Dotti e Mario Aldegani.

Alla serata interverranno l’autore Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale, e Monica Antonioli, psicologa e presidente della coop. onlus La via di casa.

Un incontro da non perdere perché in questo libretto (solo per dimensioni) straordinario si affronta la figura di Giuseppe, non in quanto santo, ma come padre affidatario di Gesù. Una figura così potente che, scrivono Dotti e Aldegani nel libro, mostra come la «nobiltà di stirpe» sappia e possa trasformarsi in «nobiltà di spirito».

Una serata da non perdere per un libro splendido per coraggio, visione e umanità.