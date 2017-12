Gli alberi di Farmville diventano reali con Treedom

Immaginatevi una persona davanti a un PC: sullo schermo vede degli alberelli, può selezionare quello che gli piace di più, vedere quanta anidride carbonica consuma e cliccare un tasto con la scritta: “pianta albero”. Questa persona, però, non sta giocando a Farmville: con Treedom gli alberi si piantano per davvero!

La piattaforma web è l’unica al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Così,ciascuno è libero di comprarsi un albero, farlo piantare da dei contadini locali e contribuire sia alla forestazione che all’occupazione e al sostentamento di comunità bisognose sparse per il mondo. I benefici non sono solo ambientali, ma anche sociali ed economici.

Treedom è stata fondata da Federico Garcea e Tommaso Speroni nel 2010, a Firenze. Ad oggi sono stati piantati più di 370.000 alberi in Africa, America Latina e Italia. Sul sito è possibile scegliere la tipologia di albero che si desidera piantare e in quale zona. Ovviamente, ogni zona del mondo offre diverse varietà di piante a seconda del clima e dell’ambiente naturale.

E’ così che il digitale diventa anche uno strumento per migliorare l’ambiente e la vita di intere comunità. Con il team di Treedom DigitaLife si tinge di verde!

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.