Gli auguri di Cattaneo: “500 mila euro di risparmi per i meno fortunati”

Il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo ha scelto di fare gli auguri di Natale a tutti i lombardi presentando un bilancio di quanto fatto durante l’ultimo anno e dell’intera legislatura che volge al termine. Di seguito i risultati ottenuti in tema di contenimento dei costi della politica,

Dall’inizio della Legislatura abbiamo ottenuto un notevole contenimento dei costi della politica, un trend positivo che è proseguito anche quest’anno portando per la prima volta il bilancio regionale sotto i 60 milioni di euro (nella previsione 2018) con una riduzione della spesa totale del 15% dal 2013 a oggi. Siamo in assoluto il Parlamento regionale dal costo pro capite più basso (2,46 euro) contro i 125 euro pro capite della Val d’Aosta, i 50,87 euro della Sardegna, 8,58 euro dell’Emilia-Romagna, 8,68 euro della Toscana.

Chiudiamo anche quest’anno nel segno della sobrietà con una novità che ho voluto introdurre quest’anno: il risparmio di 500 mila euro ottenuto sarà destinato a favore di soggetti ed enti che si occupano della distribuzione gratuita di pasti o altri generi di prima necessità per persone in difficoltà. Un’attenzione che era cominciata con l’approvazione della legge sul diritto al cibo e con il pagamento a prezzo pieno dei generi alimentari della nostra buvette che ha permesso di risparmiare 62 mila euro che abbiamo destinato a finalità umanitarie.

Significativi sono stati anche i provvedimenti assunti nel campo della razionalizzazione dei costi sostenuti per il personale: il rapporto tra il numero di dipendenti e il numero di Consiglieri regionali nell’ultimo triennio è diminuito dello 0,2% e il numero dei dirigenti addirittura del 20%.

Rispetto all’VIII legislatura (i dati della IX non sono ancora stati ultimati) abbiamo fatto di più e meglio. Nel solo 2017 il Consiglio si è riunito 35 volte (+9,3%) approvando 40 nuove leggi (+21,2%) e adottando 285 provvedimenti (+88,7%), un’attività preceduta e preparata da 282 sedute di Commissione (+59,3%), con 251 provvedimenti approvati (+70,7%).

Il faro della nostra attività sono stati il cittadino e i corpi intermedi (enti e associazioni) che abbiamo voluto costantemente consultare favorendo il confronto e contribuendo così a una produzione legislativa che, oltre ad essere ampia, è stata anche particolarmente mirata su obiettivi specifici. Sono state 846 le audizioni (+26,6%, ovvero più di 2,3 momenti di confronto diretto per ogni giorno solare). Il potenziamento dell’attività di valutazione delle norme ha permesso inoltre di migliorarne utilità ed efficacia.

Abbiamo voluto che Palazzo Pirelli diventasse davvero la Casa dei Lombardi: solo quest’anno sono state registrate 250 mila visite di studenti e cittadini per incontri, mostre ed eventi.

6500 studenti hanno fatto “lezione” nella nostra Aula consiliare per conoscere meglio le funzioni del parlamento lombardo. 35 le borse di studio per tirocini e attività di ricerca a favore di giovani neolaureati finanziate con i risparmi dei costi della politica.

Ed infine l’impegno in Europa. Dopo avere guidato la CALRE (la Conferenza delle Assemblee Legislative regionali d’Europa) per due anni consecutivi, ho proseguito il percorso avviato a sostegno e difesa del ruolo delle Regioni. Come presidente della Commissione per le Politiche di Coesione territoriale, in occasione dell’ultima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, sono stato il relatore del parere sull’inserimento e il sostegno alle strategie macroregionali nei programmi e nelle politiche dell’Unione europea che è stato approvato all’unanimità.

Siamo arrivati quasi al termine di questo intenso anno di attività: auguro a tutti voi di cuore di trascorrere giorni sereni assieme alle vostre famiglie per riprendere nel 2018 con nuovo slancio ed energia. Desidero pertanto inviare a ciascuno di voi il mio messaggio natalizio.