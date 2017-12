Gli autori delle scritte anarchiche sono “vandali terroristi”

Le persone che hanno scritto sui muri incitando alla rivolta sono «vandali terroristi». La Lega Nord – attaccata in alcune delle scritte – risponde così all’azione anarchica che nella notte di Natale ha moltiplicato i messaggi contro lo Stato, contro le forze dell’ordine e le banche, contro il consumismo e per l’apertura delle frontiere ai rifugiati.

«Contro lo Stato, per cambiare le cose, ci si candida alle elezioni. Ci si mette la faccia. Non ci si mette il passamontagna di notte per scrivere sulle vetrine dei negozianti e sui muri dei cittadini» commenta Angelo Veronesi capogruppo della Lega Nord. «Vandali. La Repubblica protegge il diritto di parola, ma ci sono alcuni che per una parola sbagliata su un manifesto vengono condannati» (il riferimento è alla condanna subita proprio dal movimento padano a febbraio 2017).

«Altri vengono protetti – accusa Veronesi – sebbene siano soliti imbrattare i muri, fare manifestazioni senza permesso, occupazioni illegali di proprietà private, infastidire il prossimo con musica alta per tutta notte. Quali alti ideali possono seguire coloro che non si interessano del prossimo? Coloro che sono capaci solo di minacciare e fare violenza? C’è chi dice che bisognerebbe costruire un dialogo. Una democrazia non può aprire nessun dialogo con chi prima non si mostra a viso scoperto. Non ci può essere un riconoscimento di vandali terroristi».

L’episodio della notte di Natale ha suscitato molto dibattito sui social. Il sindaco Fagioli se l’è presa anche con il tribunale che ha assolto un gruppo di ragazzi del Telos denunciati per aver violato il “foglio di via” da Saronno, la Polizia Locale ha ri-denunciato alcuni ragazzi del Telos. Dalle file del dissidente di destra Alfonso Indelicato (ex Fratelli d’Italia) è arrivata anche una critica sulle scarse “contromisure” prese dall’amministrazione di centrodestra verso la minaccia di azioni anarchiche. Proprio prima di Natale c’era stata una nuova manifestazione nel centro storico.