Gli eventi per le feste a Lugano

Natale è passato, ma tanti sono ancora gli eventi in programma a Lugano.

Stefano Romerio Trio

Jam Session

Sab 30.12 | ore 19:30

Sede Jazz in Bess

Il trio proporrà un primo set di musica.

A seguire, dalle ore 21:00 circa, in programma la jam session vera e propria aperta a tutti i musicisti.

Vespri d’organo

Lun 01.01 | ore 16:30

Chiesa Santa Maria degli Angioli

Giulio Mercati proporrà un vespro d’organo con brani di César Franck e di Johann Sebastian Bach.

Mi non sei

Rassegna HOME

Mer 27.12 e gio 28.12 | ore 20:30

Studio Foce

Nell’archivio del comune di Poschiavo sono conservati ben 128 verbali di processi per stregoneria, da questi nasce il testo di “Mi non sei”, omaggio alle vittime e implicita denuncia dei carnefici.

Il Natale dei bambini

Natale in Piazza

Fino a dom 07.01 | Piazza Manzoni

La piazza accoglie un ricco programma dedicato al divertimento delle famiglie e dei più piccoli con animazioni, spettacoli, letture, laboratori e tanto altro.

L’inverno dei pittori

Da mer 27.12 a ven 29.12

ore 10:00 – 11:30, Museo in erba

Atelier per la creazione di paesaggi invernali ispirati ai pittori Breugel, Munch e Sisley.

Visite guidate gratuite al museo

Dom 31.12 e lun 01.01 | ore 15:00

MASI LAC

Visita guidata della mostra “Sulle vie dell’illuminazione. Il mito dell’India nella cultura occidentale 1808-2017” a cura di Elio Schenini.

Presepe tradizionale

Fino a ven 02.02 | Chiesa S. Rocco

Nel periodo delle festività natalizie sarà possibile visitare il tradizionale presepe presso la Chiesa di S. Rocco.

Presepe natalizio

Fino a dom 07.01 | Piazza della Chiesa, Carona

Esposizione da parte della Parrocchia di Carona del presepe natalizio con figure a grandezza naturale.

Crociera di Capodanno

Dom 31.12 | ore 20:00-03:00

Imbarcadero Centrale della Navigazione

La Società Navigazione del Lago di Lugano invita a bordo dei suoi 3 battelli che viaggeranno tutta la sera sul Lago di Lugano. Disponibili 3 menù diversi, allietati da 3 stili di musica dal vivo.

Brazilian White Party

Dom 31.12 | ore 20:00-05:00

Ex Asilo Ciani

Capodanno a ritmo di samba, pagode, axe, salsa, bachata, merengue, raggaeton e le hits internazionali più ballate. Cena, musica, animazione e fiesta fino al mattino.