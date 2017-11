Gli ex non fanno sconti: Bandits battuti da Milano

Nessuna sorpresa, nessun miracolo a tinte giallonere: il derby di hockey del PalAlbani va al Milano Rossoblu con un punteggio che non lascia dubbi, 0-4 per gli uomini di Da Rin, e spedisce per la prima volta dall’inizio della stagione i Bandits al di sotto della linea dei playoff.

In casa Varese si sono così concretizzati i timori della vigilia: Milano capolista imbattibile, Alleghe in risalita dalle retrovie e autrice del sorpasso in graduatoria ai danni della squadra di Cacciatore grazie al successo, non scontato, delle Civette contro il Pergine.

Al PalAlbani, davanti a oltre 300 tifosi, sono alcuni degli ex in pista a indirizzare i tre punti in palio verso il capo Sud della A8: tre delle quattro reti ospiti sono infatti arrivate da giocatori ben conosciuti a Varese, e cioè Stefan Ilic e Marcello Borghi. Il difensore serbo, figlio dell’ex coach dei Mastini Nenad, ha siglato il momentaneo 0-1 dopo appena 99″ di partita, unica marcatura di una prima frazione in cui il Milano ha condotto le danze per larghi tratti, anche approfittando degli 8′ in inferiorità numerica dei Bandits.

Andreoni e compagni sono stati più disciplinati nel terzo centrale, hanno provato a insidiare la gabbia ospite difesa da Tura ma sono stati anche trafitti in due occasioni da Marcello Borghi, varesino Doc (i fratelli giocano entrambi nei Bandits) ma sul ghiaccio con la casacca rossoblu. Borghi ha raddoppiato in apertura del secondo periodo e siglato lo 0-3 al 39′ con Di Vincenzo in panca puniti.

A nulla sono poi serviti i tentativi del Varese per siglare almeno la rete della bandiera, e quando i padroni di casa sono ricaduti in problemi disciplinari (fuori contemporaneamente Mandelli e Privitera) il Milano ne ha approfittato mandando a segno anche Petrov, per il poker definitivo.

Ora, passato l’appuntamento con la capolista, i Bandits hanno un paio di giorni di tempo per preparare un match che può essere cruciale: domenica 3 dicembre, ancora in via Albani, arriva il Caldaro settimo in classifica.

Tornare alla vittoria è quindi fondamentale per la squadra di Cacciatore, se si vogliono coltivare speranze playoff: gli altoatesini non sono lontani e se perdessero a Varese tornerebbero invischiati nella lotta per stare al di sopra della “linea” (attenzione anche al Como, vincente a Chiavenna). Se invece i Bandits dovessero perdere di nuovo, la situazione diventerebbe molto più complicata.

Bandits Varese – Milano Rossoblu 0-4 (0-1; 0-2; 0-1)

Marcatori: 1.39 Ilic (M – Xamin, Colombo); 32.08 M. Borghi (M – Perna, Schina), 39.07 M. Borghi (M – Perna, Petrov); 52.50 Petrov (M – Perna, Re).

Varese: Bertin (Broggi); Barban, Papalillo, F. Borghi, Cesarini, Rigoni, E. Mazzacane, Cortenova; Andreoni, M. Mazzacane, Privitera, Di Vincenzo, Teruggia, Pirro, L. Mandelli, Principi, P. Borghi, Rizzo, Sorrenti, Merzario. All. Cacciatore.

Arbitri: Gruber, Lazzeri (Gallo e Unterweger)

Note. Penalità: V 18′, M 10′. Spettatori: 315.