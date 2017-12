Gori va online con il sito della campagna elettorale

Si scaldano i motori della campagna elettorale e oggi il candidato che scenderà in campo nella sfida per le regionali con il Partito Democratico ha mandato online un pezzo importante della strategia scelta per la comunicazione elettorale.

Si tratta di Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo, che contestualmente all’annuncio del suo tour elettorale in 100 tappe per la Lombardia ha anche presentato il sito internet che accompagnerà l’impegno dei prossimi mesi.

Nella pagina web che porta il suo nome campeggia il suo volto e lo slogan scelto per la sfida di inizio 2018: “Fare, meglio. Libera la forza della Lombardia”.

Il sito internet, oltre a riportare news, foto e video, ha tre contenuti in particolare. Una sezione per diventare volontari della campagna elettorale partecipando o creando un comitato; una per fare una donazione e sostenere l’attività elettorale; infine, una sezione per scaricare tutti i materiali e le grafiche.

Non c’è ancora una sezione vera e propria con il programma elettorale, che verosimilmente sarà presentata più avanti, ma c’è la voce “idee di programma” con una serie di approfondimenti su tematiche diverse.