Gozzano – Caronnese, è arrivato il giorno del big match

Penultima del girone di andata per il Girone A di Serie D, con Caronnese e Varesina impegnate in sfide sentite e molto importanti in classifica. Domenica 10 dicembre (ore 14.30) Corno e compagni saranno impegnati nello scontro al vertice contro il Gozzano, a Venegono Superiore invece la Varesina ospiterà il Como.

GOZZANO – CARONNESE

La grande sfida è finalmente arrivata. Le due formazioni che fino a oggi hanno comandato il Girone A saranno di fronte a Gozzano per una gara che promette grandi emozioni. Entrambe inoltre si sono rinforzate in questo mercato invernale: la Caronnese ha preso Mattia Rolando dal Varese, a Gozzano è approdato l’attaccante Marco Gaeta. Attualmente la squadra di Aldo Monza è avanti di tre punti e non perdere significherebbe laurearsi campioni d’inverno.

VARESINA – COMO

Terzo in classifica, il Como sta risalendo a grandi passi la classifica con lo scopo di raggiungere le prime posizioni. La Varesina dal canto suo sta passando un buon periodo nonostante l’ultima sconfitta casalinga contro la Folgore Caratese. Per le Fenici c’è tanta voglia di riscatto, ma il Como sarà un avversario molto difficile da affrontare.