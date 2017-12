Gran concerto di Natale con la Filarmonica Ponchielli

La Filarmonica Ponchielli invita tutta la cittadinanza al Gran concerto di Natale, uno dei momenti più importanti dell’anno per la formazione musicale di Vedano Olona.

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre, alle 21, al salone Vela (sopra il Bar Arlecchino, in via dei Martiri).

Durante la serata sarà presentata la monografia realizzata in occasione del 180° anniversario di fondazione della Banda.

Ingresso libero e rinfresco finale per tutti.