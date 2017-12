Grandi e piccoli costruiscono le tante case di Gesù Bambino

Asilo, alpini e alunni della Primaria in collaborazione con la Pro Loco si sono prodigati per allestire in alcuni angoli del paese la caratteristica immagine natalizia.

In piazza IV Novembre, ai piedi del monumento ai caduti, il gruppo alpini coordinati dal neo-capogruppo Roberto Maratea, ha creato una particolare grotta sormontata da una gigantesca stella visibile da tutta la valle.

Per animare la scena sono state utilizzate statue di gesso, realizzate dai giovani dell’oratorio di Cuvio sul finire degli anni settanta; la statua del Bambino è invece opera dello scultore di Arcumeggia Giovanni Vidini.

Dirigenti, insegnanti, collaboratori e genitori dell’asilo di Cuvio hanno voluto onorare la splendida restaurazione del lavatoio del “Poncin” eseguita nella scorsa primavera, sistemandone in un angolo una splendida rappresentazione della capanna, ritagliata e colorata assieme ai bimbi della scuola dell’infanzia.

Molto interessante l’idea che è venuta alle insegnanti della scuola primaria di Cuvio. Come già l’anno scorso, l’istituto scolastico ha aderito al progetto della Provincia di Varese “Green School”, progetto che prevede una riduzione dell’impatto sull’ambiente grazie ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ambiente stesso.

Nell’ambito di questa iniziativa, oltre agli alunni, sono state coinvolte anche le famiglie, per svolgere un singolare compito a casa: realizzare un presepe solamente con un unico materiale di riciclo: la carta.

Grande la soddisfazione da parte di tutti per un’attività che mira a educare i ragazzi verso il rispetto della natura, il riciclo e il risparmio energetico.

La grande creatività dei ragazzi con il supporto dei genitori ha permesso di realizzare numerosi lavori, dapprima esposti nell’atrio della scuola ”Mascioni” e in seguito, grazie alla Pro Loco di Cuvio, presso la “casetta” del parco comunale “Pancera” di Cuvio dove è stata allestita e sarà aperta fino a domenica 7 gennaio la mostra “Presepi e Paesaggi”.