Grave incidente a Lamone, investita 73enne

La Polizia cantonale comunica che oggi, mercoledì, poco prima delle 9.20 a Lamone, un 80enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in via Cantonale in direzione di Vezia.

Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all’altezza di un passaggio pedonale ha investito una 73enne cittadina italiana domiciliata nella regione che stava iniziando ad attraversare la strada da destra verso sinistra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale del Vedeggio e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in ambulanza in ospedale. La 73enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. La strada cantonale, per consentire i rilievi del caso, è rimasta chiusa almeno fino alle 12.30.