I Greensleeves in concerto al centro Maria Letizia Verga

Un concerto benefico per sostenere la Fondazione Maria Letizia Verga. Nella sede dei Centro Maria Letizia Verga di Monza, il Lions a Solbiate Arno Valle Arno ha proposto un concerto gospel dei Greensleeves Gospel Choir di Varese, magistralmente diretto dal Maestro Fausto Caravati.

Alla presenza del Presidente del Centro, Giovanni Verga e il Presidente del Lions Club Solbiate Arno Valle Arno, Giovanni Mattei, coadiuvati da due bellissime bambine, si è vissuto un pomeriggio di gioia, di emozione continua e di ritmo donata dai Lions ai bimbi, alle famiglie e al personale medico del Centro.

Per il secondo anno consecutivo che il Lions Club Solbiate Arno Valle Arno decide di rinunciare al consueto conviviale per lo scambio degli auguri natalizi per regalare un’ora specialissima ai piccoli ospiti del Centro di Monza, polo di eccellenza internazionale per la ricerca e la cura delle leucemie infantili.