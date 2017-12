Grissin Bon – Openjobmetis in diretta da Reggio Emilia

Palla a due alle ore 20,30 per l’anticipo della 11a giornata della Serie A di basket. La Openjobmetis è impegnata al PalaBigi contro una Grissin Bon che vuole risalire la classifica. Seguite con noi la partita e dite la vostra nel nostro liveblog: per intervenire scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #direttavn e #reggiovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.