Guasto agli impianti, il giorno più corto dell’anno comincia con i ritardi

Anche il giorno più corto dell’anno comincia con i ritardi: i pendolari usciti di casa al mattino presto – quando è ancora buio e c’è un velo di ghiaccio sulle strade – hanno trovato una brutta sorpresa in particolare sulla linea Gallarate-Milano.

Ritardi tra i 10 e i 20 minuti segnalati, a causa di un guasto agli impianti che poi a catena ha provocato disagi ai treni da e per Varese e Domodossola.

Il RegioExpress 5302 da Varese è arrivato a Gallarate con 15 minuti di ritardo. Il regionale 20307 da Luino a Porta Garibaldi si è accontentato di 10 minuti (sempre all’altezza di Gallarate, ore 7.23).

Pesanti ripercussioni anche in senso opposto, direzione Nord. Il 10404 da Milano per Arona ha20 minuti di ritardo. Tabella di marcia non rispettata anche per i treni per Varese: l’S5 23002 e l’S5 23004 hanno accumulato 20 minuti già a Gallarate, poco meno il diretto successivo (in questo caso Trenord segnala che i ritardi sono legati a “un guasto a un treno di altra impresa ferroviaria”).

Più regolare la circolazione sul ramo FNM Milano-Saronno e sulle varie diramazioni per Varese, Como, Novara e Malpensa.