Ci siamo, il 2017 è agli sgoccioli e non c’è modo migliore di salutarlo ed iniziare con successo il 2018 con un outfit di capodanno al TOP!

Galleria fotografica Fashion Pills by Sabina - Happy New Year 4 di 7

Che tu decida di sfoggiarlo in casa, in montagna, al mare, in piazza o in discoteca, devi scegliere un look degno di nota, che brilli e che ti faccia brillare tutta la notte facendoti sentire favolosa.

Per questo motivo il Centro Lugano Sud ed io abbiamo fatto una selezione dei migliori abiti per questo Capodanno. Tra la combo di oro e argento, paillettes colorate e total black, tante idee solo per te!

Ricordati sempre: se non brilli a capodanno non brilli tutto l’anno!

Allora, quale sarà la vostra scelta?

Buon shopping!

Sabina