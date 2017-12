Hotel sul Lago di Como: comfort e vista mozzafiato

Il Lago di Como è da sempre meta di turisti, che scelgono di soggiornare sulle sue suggestive rive. Già dai tempi dei romani, tale luogo era un rifugio popolare per ricchi ed aristocratici. Nel 2014, addirittura, è stato annoverato come lago più bello del mondo, dal quotidiano online The Huffington Post. Ciò per il suo microclima, particolarmente temperato, e per il suo ambiente costellato da ville e villaggi di ampio prestigio.

Vi troviamo castelli e fortificazioni che lasciano intendere un trascorso medievale non proprio tranquillo. Tuttavia, al giorno d’oggi, il Lago di Como è una delle mete più ricercate dai turisti di tutto il mondo, anche per la sua importanza a livello letterario. Alessandro Manzoni ne ha descritto i paesaggi principali, così come ha fatto Antonio Fogazzaro, che vi ambientò alcuni episodi del Malombra. Anche lo scrittore Mark Twain si è dedicato alla descrizione delle bellezze del lago, descritto ampiamente ne Gli Innocenti.

Attualmente, sul lago di Como abbiamo modo di trovare vari appartamenti da acquistare, di differenti metrature. Si tratta di ambienti molto ospitali, raccolti e molto ricercati, con tanto di servizi particolarmente esclusivi dedicati ad una clientela che è alla ricerca della qualità, ma anche della privacy. In zona possiamo trovare dei resort, delle vere e proprie ville, che possono fare al caso di persone che vogliono acquistare un appartamento in un luogo molto esclusivo, come è appunto il Lago di Como. Molti di questi appartamenti sono proprio affacciati sul lago lariano. E’ possibile, quindi, avere un panorama mozzafiato non appena ci si affaccia dalla finestra.

In alcuni casi esiste la possibilità di avere l’accesso alla spiaggia, anche privata, con tutti i comfort del caso, nonché la facoltà di accedere anche ad alcune piscine. Molto comune sul celebre lago lombardo è anche la possibilità di rimessaggio di barche a secco. Attraverso dei sistemi elevatori, si può infatti raggiungere un livello superiore (senza dover sbarcare), adibito a ricovero delle barche di proprietà nell’immobile in cui si abita.

Sono molte le aziende che possono fare al caso nostro. Cercando fra gli Hotel di lusso sul lago di Como esiste la possibilità di imbattersi, inoltre, in veri e propri alberghi che offrono un servizio di gestione degli appartamenti, nel caso in cui gli stessi proprietari desiderassero metterli a disposizione di altri clienti dell’hotel. Si tratta di ambienti ricercati e sofisticati, ma di grande effetto visivo e che sono stati anche rimessi a nuovo di recente.