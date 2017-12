Sarà l’orchestra degli allievi dell’accademia musicale di Sant’Agostino ad aprire la serata speciale organizzata dall’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago in programma per venerdì 15 dicembre alle 21 al Teatro Soms di caldana per scambiare gli auguri e fare il punto sull’attività svolta nel 2017.

Lo ha ricordato con un post su Facebook il sindaco Danilo Centrella: «Sarà un gran piacere poterci incontrare venerdì sera per uno scambio di riflessioni e per parlare dell’attività svolta e i programmi dell’amministrazione nel 2018.

Un’ occasione per stare tutti insieme e scambiarci gli auguri con il concerto di Natale».

Nel corso della serata si esibirà il Coro Harmonia diretto dal direttore Matteo Pallavera con un repertorio di brani classici di tradizione popolare e natalizia.

Gran finale con brindisi e panettone, l’ingresso è gratuito.