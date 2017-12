In biblioteca per una consulenza di editing

Amate scrivere? Il vostro sogno è pubblicare un libro? Avete un manoscritto nel cassetto ma avete bisogno consigli? C’è un appuntamento che far per voi.

In biblioteca, a Gavirate, c’è la possibilità di avere una consulenza gratuita di editing da parte di Giada Alessia Lugli. «Editare un manoscritto significa revisionarlo e renderlo presentabile. Sembra che in giro ci siano moltissimi tipi di editing: leggero, pesante, stilistico, a trama fitta, a trama larga… Secondo me, invece, ce n’è uno solo: quello di cui necessita il manoscritto». Un appuntamento per tutti coloro che cercano consigli, revisione di testi o aiuto.

Per consulenze contattare giadaalessiascrive@libero.it o 349,3936512 (mandare sms).