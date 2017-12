A Inarzo arriva Babbo Natale

Una grande festa per scambiarsi gli auguri. La Pro Loco Inarzo, il sindaco e gli amministratori incontreranno tutti la Vigilia di Natale, sul Piazzale della Chiesa dalle ore 21.00 davanti al falò per il tradizionale scambio di auguri in attesa dell’arrivo del Babbo Natale.

I genitori che vorranno far consegnare il regalo ai propri figli da Babbo Natale, dovranno confezionarlo esclusivamente con il sacchetto disponibile presso la Scuola dell’Infanzia don U.Bassi o presso gli Uffici comunali.

I doni dovranno essere consegnati entro giovedì 21 dicembre 2017