Inaugurato il presepe del Missionari Comboniani

È stato inaugurato il giorno di Natale il presepe del Missionari Comboniani di Venegono Superiore. Il Presepe è aperto e in funzione tutti i giorni sino al 7 gennaio dalle 14.00 alle 18.00. «Nella giornata di Santo Stefano abbiamo avuto una grande e inaspettata affluenza di visitatori; speriamo che nei prossimi giorni il trend continui e di incontrarci di persona per scambiarci gli auguri – spiegano dai Missionari -. Ti ricordiamo gli appuntamenti aperti a tutti, inseriti nella convivenza GIM. Si comincia giovedì 28 dicembre alle 19.00 con l’incontro-testimonianza di Maria Soave Buscemi, missionaria laica in Brasile e coordinatrice del Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, che ci racconterà la sua esperienza di teologa nelle periferie del sistema».

«Venerdì 29 dicembre alle 19.00, il dott. Stefano Dolce della comunità Il Progetto di Castellanza terrà un incontro sul tema attualissimo della ludopatia. Al termine degli incontri di giovedì e venerdì ci sarà la possibilità di visitare il presepe e di condividere la cena (porta qualcosa per te e per un amico). Sabato 30 dicembre alle 10.00 incontro con Danio e Cristina Bianchi, i quali da anni vivono in una comunità di famiglie».