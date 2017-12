Incendi e monossido, il Natale “in trincea” dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco della provincia di Varese dalle ore 00:00 del 24 dicembre alle ore 00:00 del 26 hanno effettuato 59 interventi di soccorso tecnico. Diverse le richieste per incidenti stradali, incendio canna fumaria, soccorso persona e incendio tetto.

Tra gli interventi più significativi una ha coinvolto una famiglia di 5 persone che ha passato un brutto Santo Stefano a Gavirate. Alle ore 13,30 gli operatori sono intervenuti nel comune di Gavirate, in via Morselli per intossicazione da monossido di carbonio. Presumibilmente a causa del malfunzionamento di una caldaia, l’intera famiglia è rimasta intossicata.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area, collaborato col personale sanitario per soccorrere le persone e congiuntamente ai tecnici del ASST sigillato l’impianto. La famiglia è stata trasportata in ospedale.

La notte del 24 dicembre, invece, sono intervenuti con diversi automezzi nel comune di Brunello, in via Baita per incendio legnaia. Le fiamme si sono propagate da un grosso deposito di legna adiacente ad alcune abitazioni.

I diciotto vigili del fuoco intervenuti con sei automezzi: due autopompe, tre autobotti e un’autoscala hanno lavorato incessantemente tutta la notte per riuscire a salvare gli edifici che sorgevano nelle vicinanze, le operazioni di spegnimento si sono concluse nella prima mattinata del 25.