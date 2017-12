Incendio ad Avigno, a fuoco un casolare

Allarme questo pomeriggio per un incendio scoppiato in un casolare ad Avigno, frazione di Cadegliano Viconago.



I vigili del fuoco devono ancora accertare le cause del rogo che ha distrutto il fabbricato e che solo grazie al tempestivo intervento del pedonale accorso da Luino e Varese non ha danneggiato anche un’abitazione adiacente.



La chiamata di soccorso al 115 è arrivata attorno alle 15 di oggi, 19 dicembre. Sul posto è arrivata un’autobotte a dare man forte a due mezzi modulari e altrettante autopompe.

Galleria fotografica incendio avigno 19 dicembre 2017 4 di 5

Le operazioni di spegnimento sono state difficili perché il punto dell’intervento si trova nel centro storico della amena frazione montana, lungo la via Per Cremenaga.

Le fiamme sono state domate attorno alle 16.30: non si registrano feriti.