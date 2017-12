S’incendia moto nel bosco, fiamme sulla collina di Oriano

Vigili del fuoco e volontari del Parco del Ticino stanno intervenendo in forze a Oriano sopra Ticino, frazione di Sesto Calende, per un incendio boschivo che si è sviluppato sulla collina detta localmente “il poggio”, che divide il paese dalla vicina Mercallo.

Galleria fotografica Incendio Oriano Sesto Calende 4 di 11

L’incendio è partito dopo un incidente che ha visto protagonista un ragazzo che stava facendo trial: dopo la caduta nel bosco la moto ha preso fuoco. Il motociclista – che non ha riportato ferite – non è riuscito a contenere le fiamme ma ha subito dato l’allarme.

Il comando vigili del fuoco di Varese ha inviato sul posto tre squadre da Laveno, Ispra e Somma Lombardo, oltre a un elicottero di supporto (utilizzato per monitorare l’estensione del fronte del fuoco). La base operativa è stata posizionata a Mercallo, in via Cannè.

Fin dai primi momenti sono stati dirottati in zona anche i volontari antincendio del Parco del Ticino, che già da questa mattina erano impegnati su un altro incendio boschivo in zona, a Vergiate (domato, nel primo pomeriggio proseguivano le operazioni di bonifica). Alle 17 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso: con il calar delle tenebre sono state sospese, ma rimangono sul posto osservatori ai margini della zona interessata.

L’incendio visto dal ponte di Sesto, nella foto inviata da un lettore

Le operazioni di spegnimento sono rese più complesse dal vento a raffiche, che alimenta le fiamme. Dopo quello di Vergiate al mattino, sono presenti anche altri incendi boschivi, come quello segnalato da lettori in zona Sumirago (non ci sono ancora dettagli).