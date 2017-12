Incendio nel bosco a Vergiate

Oggi, sabato 9 dicembre, alle ore 6:30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Vergiate in via della Pineta, (località Bosco di Capra) per incendio bosco.

Per cause ancora in fase di accertamento 2,5 ettari di bosco sono stati interessati da un incendio.

I quindici vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Somma Lombardo, Laveno Mombello, Busto\Gallarate e Varese con sei automezzi hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area.