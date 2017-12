Inchiesta su Do.Ra., perquisizioni a Caidate

Digos in azione a Caidate, frazione di Sumirago, nella sede dell’associazione di estrema destra “Do.Ra. Comunità Militante dei Dodici Raggi”, in via Papa Giovanni XXIII.

Gli uomini della Polizia id Stato, con il coordinamento del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno eseguito nella mattinata di martedì 12 dicembre perquisizioni locali e personali nei confronti di militanti del sodalizio, disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

Le operazioni rientrano nell’ambito di un’inchiesta per “Riorganizzazione del disciolto partito fascista” e riguardano esponenti dell’associazione di estrema destra.

“Do.Ra. Comunità Militante dei Dodici Raggi” è stata fondata nel 2012 e ha sede a Sumirago, nella frazione di Caidate. Nell’atto costitutivo è definita associazione culturale apartitica e senza fini di lucro, ma si ispira apertamente ai principi del nazionalsocialismo con negazione dell’Olocausto, celebrazioni evocative e simboliche, festeggiamenti delle ricorrenze naziste, dal compleanno di Hitler ai solstizi con svastiche bruciate per evocare il Führer e i fasti del passato nazionalsocialista.

L’indagine riguarda fatti risalenti alla fine dello scorso anno quando sul Monte San Martino di Duno, poco lontano dal Sacrario eretto in memoria dei partigiani caduti, una trentina di militanti di Do.Ra. ha dato vita ad una manifestazione commemorativa posizionando sul terreno una “croce tiwaz” (simbolo dei guerrieri di Odino, utilizzato dai nazisti) ed una corona di alloro con i colori della bandiera nazista per ricordare i morti dell’esercito tedesco. Analoga iniziativa è stata ripetuta lo scorso 18 novembre. Nel mirino di magistrati e Digos anche una petizione on line, organizzata provocatoriamente dall’associazione lo scorso gennaio per “chiedere la messa fuori legge dell’ANPI”, l’Associazione nazionale dei partigiani italiani.