Incidente, furgone a fuoco e incendio, Vigili del Fuoco al lavoro

Diverse le richieste di intervento nella giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, ai Vigili del Fuoco di Varese nella zona del Verbano.

Alle ore 8:30 sono intervenuti nel comune di Germignaga (Va), sulla SS 394, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, dopo aver urtato un muro laterale alla strada si è ribaltato sulla carreggiata. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario (foto sopra).

Alle 9 e 30 sono intervenuti nel vicino comune di Porto Valtravaglia (Va), sulla SP 69 per l’incendio ad un veicolo. Per cause da accertarsi, un furgone in transito ha preso fuoco, il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che fosse completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’automezzo (foto sopra).

Nel pomeriggio invece, il loro intervento è stato necessario ad Angera dove sono intervenuti alle 17, in via Giacomo Puccini. Per cause in fase di accertamento la copertura di una torrefazione è stata interessata da un’incendio. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.