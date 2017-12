Auto contro pedone: incidente mortale sulla bretella

Venerdì 7 dicembre, poco prima delle 23.45, sulla bretella autostradale tra Lugano nord e Lugano sud – più precisamente a Pambio Noranco in direzione sud – un incidente mortale ha funestato la circolazione del Canton Ticino.

Per cause che l’inchiesta della polizia Cantonale dovrà chiarire, una 35enne lituana residente nel Canton San Gallo, intenta ad attraversare a piedi la carreggiata da destra verso sinistra, è stata investita da un’autovettura che aveva alla guida un 42enne italiano, residente in provincia di Como, che circolava in direzione sud con l’intento di imboccare l’autostrada A2.

L’impatto si è rivelato fin da subito gravissimo: sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la 35enne all’ospedale. Purtroppo però le ferite si sono rivelate troppo gravi e, a causa delle gravi ferite riportate, la donna è deceduta.

Sul posto oltre alla Polizia cantonale e alla Polizia della Città di Lugano, sono intervenuti anche i pompieri di Lugano.