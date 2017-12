Incidente sulla Sp1, feriti due giovani

Incidente sulla Sp1 nella serata di sabato 1 dicembre, nel territorio comunale di Buguggiate.

Due auto si sono scontrate intorno alle 20.30. Sul posto i vigili del fuoco che con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, due ragazzi di 18 e 26 anni, trasportati in pronto soccorso per accertamenti.