Incidente sulla varesina, traffico a Cugliate Fabiasco

Oggi, venerdì 29 dicembre, alle 7.30, i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nel comune di Cugliate Fabiasco, sulla statale varesina (SS 233) nel tratto che porta da Varese a Ponte Tresa, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate.I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.Si sono registrati disagi alla circolazione stradale.