Contro inciviltà e danneggiamenti azioni più mirate della Polizia locale

Per rispondere agli episodi di inciviltà e danneggiamento che si sono verificati a Cardano al Campo, il sindaco ha deciso di dare nuovi strumenti normativi alle forze dell’ordine. Si tratta perlopiù di episodi di rifiuti abbandonati, bivacchi ed assunzione di stupefacenti, utilizzo improprio di aree pubbliche, atti vandalici e forme di accattonaggio particolarmente moleste.

«In accordo con il Comando di Polizia Locale – spiega il primo cittadino Angelo Bellora -, abbiamo deciso di emettere questa ordinanza “antibivacco” perché nell’ultimo periodo abbiamo purtroppo registrato un aumento di comportamenti che, oltre a generare preoccupazione tra i cittadini, hanno anche provocato danneggiamenti o imbrattamenti di beni pubblici e arredi urbani».

Con l’adozione di questa ordinanza Polizia Locale e le altre forze dell’ordine avranno uno strumento normativo in più per perseguire e sanzionare queste azioni. Nello specifico l’ordinanza prevede la possibilità per gli agenti di procedere con sanzioni e, in casi specifici, con l’allontanamento temporaneo dei soggetti responsabili degli atti contestati.

Molti degli episodi recenti – di diversa tipologia – coinvolgono anche giovani e adolescenti e il sindaco chiarisce che l’ordinanza non è certo la prima risposta. «E’ chiaro – continua Bellora – che in questi casi l’intervento primario deve essere di tipo educativo, attraverso la scuola, le associazioni e anche direttamente il Comune, senza dimenticare il ruolo delle famiglie. Però è altrettanto chiaro che se, nonostante gli sforzi e le azioni messe in atto, si ripetono situazioni in palese violazione delle norme è necessario intervenire».

L’ordinanza si colloca in un quadro di azioni di presidio e controllo del territorio che la Polizia Locale, coordinata dal comandante Simona Berutti, sta portando avanti. Solo nelle ultime due settimane sono stati fermati e sequestrati dieci autoveicoli che circolavano senza copertura assicurativa. In un caso il conducente guidava senza patente, in quanto gli era stata revocata, ed è stato anche trovato in possesso di strumenti atti all’offesa personale, ovvero un coltello ed un bastone.